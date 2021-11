Börsenplätze Nel-Aktie:



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (09.11.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Wasserstoff stehe derzeit noch etwas im Schatten von anderen alternativen Energien. Den glänzenden Aussichten tue dies nach Ansicht der Investmentbank Jefferies aber keinen Abbruch. Analyst Will Kirkness rechne in den kommenden Jahren nicht nur mit einer rasanten Nachfrage, sondern gehe auch davon aus, dass die Kapazitäten 2030 den Bedarf nicht decken würden.Zu seinen Favoriten würden in Europa die Aktien der britischen ITM Power , der norwegischen Nel ASA und der schwedischen PowerCell gehören - also bereits etablierte Unternehmen. Alle drei Werte habe Kirkness in einer Studie vom Dienstag jetzt zum Kauf empfohlen. Die britische Ceres und die französische McPhy habe der Experte mit "hold" eingestuft.Die Prognosen der Branchenverbände würden sich beeindruckend lesen: Während sich der Markt für Wasserstoff in den kommenden Jahren verachtfachen dürfte, gehe es bei den notwendigen Anlagen noch um weitaus höhere Raten. Das Wachstum für Vorrichtungen zur Elektrolyse, also der Erzeugung von Wasserstoff, liege beim 800Fachen, betone Kirkness. Bis 2050 könnte der Markt für entsprechende Anlagen dank weiterer Anwendungen 1.000 bis 4.000 Mal größer sein als derzeit.Auch an der Börse werde das Thema Wasserstoff wieder gerne gespielt. Die in der Jefferies-Studie zum Kauf empfohlenen Aktien würden am Dienstag teils kräftige Kursgewinne verzeichnen. Speziell Nel und ITM Power stehen dabei auch als spekulative Empfehlungen auf der Kauf-Liste des "Aktionär", so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link