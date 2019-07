Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

7,50 NOK +1,08% (03.07.2019, 16:25)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (04.07.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlagermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Der Vorfall an der Wasserstofftankstelle bei Oslo gerate bei Nel offenbar immer mehr in Vergessenheit, die Aktie setze ihre Kletterpartie der letzten Tage fort. Die transparente und schnelle Aufklärung des Vorfalls habe ein Comeback der Nel-Bullen ermöglicht. Aktuell notiere die Nel-Aktie sogar über dem Kursniveau, als der Ausstieg zweier Großaktionäre publik geworden sei. Das Vertrauen kehre zurück, doch das Papier des norwegischen Unternehmens sei mittlerweile reif für eine Konsolidierung. Die Langfrist-Story von Nel bleibe jedoch intakt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:0,7945 EUR +2,91% (04.07.2019, 14:26)