Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Bei Nel sei der Newsflow von Unternehmensseite zuletzt etwas eingeschlafen. Am 26. August veröffentliche der Wasserstoff-Spezialist die Q2-Zahlen. Analysten würden im Schnitt mit einem Umsatz von 128,7 Mio. Norwegischen Kronen (umgerechnet 11,7 Mio. Euro) rechnen. Das entspreche etwas mehr als in Q1. Beim EBITDA solle ein Verlust von 46,1 Mio. Kronen (4,2 Mio. Euro) in den Büchern stehen.In H2 sollten die Erlöse dann spürbar anziehen - hier würden Analysten Umsätze von 457,2 Mio. Kronen (etwa 41,5 Mio. Euro) erwarten. Schwarze Zahlen seien kurz- bis mittelfristig allerdings nicht in Sicht.Die Nel-Aktie lebe viel von der Fantasie im Wasserstoff-Sektor. Fördermilliarden und das immense Potenzial der Elektrolyse-Technologie der Norweger würden den Titel seit Monaten antreiben. Entsprechend hoch sei auch die Bewertung. Aktuell komme die Nel-Aktie auf ein Kurs/Umsatz-Verhältnis von 23 für 2021.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link