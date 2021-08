Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,285 EUR -7,75% (19.08.2021, 09:08)



Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

14,54 NOK +8,43% (18.08.2021, 16:29)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (19.08.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Das norwegische Unternehmen schreibe wie erwartet weiterhin tiefrote Zahlen. Der Verlust beim EBIT habe sich im zweiten Quartal mit einem Minus von 120,3 Mio. NOK (Norwegische Kronen, umgerechnet 11,5 Mio. Euro) mehr als verdoppelt. Allerdings habe Nel ein Plus bei Umsatz (+10% auf 163,7 Mio. NOK, umgerechnet 15,7 Mio. Euro) und Auftragseingang verzeichnet und die Erwartungshaltung sei im Vorfeld der Zahlenvorlage niedrig gewesen.Nel habe die Marktteilnehmer bereits im Vorfeld auf schwache Quartalszahlen eingestellt. Und die Zahlen seien in der Tat schlecht ausgefallen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.08.2021)Börsenplätze Nel-Aktie: