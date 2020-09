Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (06.09.2020/ac/a/a)



Im schwedischen Luleå sei am Montag eine Testanlage in Betrieb gegangen, die die Stahlproduktion umweltfreundlicher machen solle. Die traditionelle Kohle in den Erzöfen solle dabei durch fossilfreie Energie und Wasserstoff ersetzt werden. Damit solle der Ausstoß an Kohlendioxid verringert werden. Nel habe das Herzstück der Anlage geliefert: den Elektrolyseur.Das norwegische Unternehmen adressiere mit den Elektrolyse-Technologien nicht nur das Segment Mobilität, sondern auch Bereiche wie die Stahl- oder Düngemittelindustrie. Die jahrzehntelange Erfahrung mit alkalischen und PEM-Elektrolyseuren hieve Nel in eine Top-Position eines potenziellen Milliardenmarktes. Kein Wunder, dass die Nel-Aktie mit einer hohen Bewertung an der Börse gehandelt werde. Investierte Anleger sollten dennoch an Bord bleiben, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.09.2020)