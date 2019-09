Mit Material von dpa-AFX



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im Hamburger Hafen solle die weltweit größte Wasserstoff-Elektrolyse mit einer Leistung von 100 Megawatt entstehen. Das Beispiel zeige: Die Politik nehme das Potenzial der Technologie endlich wahr. Der weltweit steigende Bedarf an Elektrolyseuren dürfte in den kommenden Jahren kräftig steigen - und Anbieter wie Nel oder ITM Power würden profitieren.Die Gespräche mit potenziellen Kunden und Investoren seien bereits weit vorangeschritten, noch in diesem Jahr solle die finale Entscheidung über den Bau der Anlage fallen, habe der Hamburger Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) der Deutschen Presse-Agentur gesagt. "Ich will einen solchen Leuchtturm hier in Hamburg und in Norddeutschland sehen", habe der Senator hinzugefügt. Der Bau der Anlage werde einen dreistelligen Millionenbetrag kosten und solle durch Fördermittel vom Bund und der EU ermöglicht werden.Hintergrund für den Vorstoß des Senators sei die Energiewende und die Klimapolitik, die an fehlenden Speichermöglichkeiten für Strom kranke. In den norddeutschen Bundesländern, aber auch in den Niederlanden würden sich Stimmen und Initiativen mehren, die auf Wasserstoff als einen wesentlichen Energieträger der Zukunft setzen würden. Dort habe beispielsweise ITM Power vor Kurzem eine Anlage mit Gasunie eingeweiht.Eine gemeinsame Wasserstoffstrategie der Nord-Länder sei in Arbeit, ebenso im Bund. Der Wasserstoff solle regenerativ mit Offshore-Windstrom auf See oder an Land erzeugt und anschließend in Kavernen gespeichert oder unmittelbar verwendet werden. Damit könnten die auf der Nordsee erzeugten Strommengen effektiver genutzt werden.Egal wer bei dem Mega-Projekt zum Zuge kommen werde: Das Thema Wasserstoff-Elektrolyse gewinne spürbar an Bedeutung. Davon sollten auch die kleineren Player im Markt wie die norwegische Nel oder die britische ITM Power profitieren können. Beide Unternehmen würden sich derzeit mit dem Ausbau der Kapazitäten für die Zukunft rüsten.Klar ist aber auch: Beide Player schreiben rote Zahlen und sind daher nur für spekulativ ausgerichtete Anleger geeignet, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.09.2019)