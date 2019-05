Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,9163 EUR +3,65% (24.05.2019, 16:30)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

8,61 NOK -1,94% (23.05.2019)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (24.05.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Trotz einer schwierigen Börsenphase zeige sich die Nel-Aktie weiter in bestechender Form und liege notiert nur knapp unter dem Rekordhoch bei 9,04 Norwegische Kronen. Von Unternehmensseite habe es diese Woche keine Neuigkeiten gegeben. Doch das Management habe sich auf Branchen-Konferenzen präsentiert.Unabhängig vom schwelenden Handelskrieg und Konjunktursorgen nähere sich die Nel-Aktie neuen Höchstständen. In der Euro-Notierung liege die magische Marke von 1,00 Euro nur noch wenige Cent entfernt. Wer hätte das gedacht, als "Der Aktionär" die Aktie erstmals bei 0,30 Euro im Oktober 2017 in einem Aktienreport zum Kauf empfohlen habe?Der Newsflow passe und Nel habe bei vielen interessanten Projekten einen Fuß in die Tür gestellt. Nun müsse das Management rund um CEO Jon André Løkke diese in lukrative und auch langfristig profitable Umsätze ummünzen.Am Freitag scheine die Nel-Aktie erneut einen Angriff auf das bisherige Rekordhoch bei 9,04 Kronen zu starten. Das Kursplus im zurückliegenden Monat belaufe sich auf etwa 47 Prozent. Und das in der schwierigen Marktphase.Die Story rund um Nel sei intakt. Inzwischen sei die Aktie jedoch sehr ambitioniert bewertet, das Management müsse in den kommenden Wochen nachlegen.Die Nel-Aktie ist eine Halteposition, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.05.2019)