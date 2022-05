Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,3055 EUR -0,34% (25.05.2022, 10:26)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

13,42 NOK -1,43% (25.05.2022, 10:16)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (25.05.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Trotz des knapp 30-prozentigen Rebounds bei der Nel-Aktie trübe sich aktuell die Stimmung wieder ein. Zuletzt hätten zum Teil kritische Analysten-Ratings für Kursrutscher gesorgt. Aber auch das charttechnische Bild lade aktuell nicht zum Traden ein. So sehe die Lage momentan im Detail aus.Die etlichen Belastungsfaktoren hätten die Nel-Aktie seit Anfang März stark korrigieren lassen. Erst im Bereich der horizontalen Unterstützung um 11,20 Norwegische Kronen (NOK) sei der Abverkauf zum Stehen gekommen. Infolge der positiv ausgefallenen Quartalszahlen am 11. Mai habe der Titel schließlich ausgehend von dieser Marke einen kräftigen Rebound hingelegt.Doch nun gebe es erste Hinweise, dass dieser bereits zu Ende sein könnte. Angekommen am horizontalen Widerstand bei 14,30 NOK habe sich die Aktie deutlich überhitzt gezeigt. Des Weiteren habe das Handelsvolumen während des Anstiegs stetig abgenommen - ein besonders schlechtes Zeichen. Rutsche die Aktie nun unter den Support am Zwischenhoch bei 13,45 NOK, würden erneute Rücksetzer bis mindestens in den Unterstützungsbereich um 12 NOK drohen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nel-Aktie: