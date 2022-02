Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Die Lage bei Wasserstoff-Aktien sei weiter angespannt und uneinheitlich. Besonders an der Nel-Aktie würden sich die Geister scheiden. Die Analysten von HSCB hätten heute den Daumen bei der Nel-Aktie gesenkt. Die Marktteilnehmer seien ohnehin nervös und solche Nachrichten würden für neuen Druck sorgen. Anleger müssten jetzt auf diese Marken achten.Die britische Investmentbank HSBC habe Nel ASA von "buy" auf "hold" abgestuft und das Kursziel von 22 auf 13 NOK (Norwegische Kronen) gesenkt. Das Stimmungsbild zeige, dass sich Anleger derzeit von Wasserstoffwerten wie Nel deutlich abwendeten, habe Analyst Tarek Soliman in einer am Dienstag vorliegenden Studie geschrieben. Er sehe das Risiko, dass das erste Halbjahr nicht viele positive Kurstreiber bereithalten werde und habe seine Kursziele gesenkt. Bei Nel sehe er außerdem den Wettbewerb im Bereich der alkalischen Technologien pessimistischer.Gleichzeitig würden die Experten von Goldman Sachs die Nel-Aktie weiterhin als Kauf ansehen und ein Kursziel von 17 NOK ausrufen. Die US-Investmentbank gehe von einer positiven Dynamik aus, da das Thema "sauberer Wasserstoff" immer mehr in den Fokus der Politik rücke.Charttechnisch sei der Nel-Aktie dank des Rückenwindes von Goldman Sachs am gestrigen Montag der Sprung über den Widerstand bei 12,75 NOK gelungen. Durch die kritische Stimme der HSBC sei am heutigen Dienstag der Titel wieder um aktuell 4,6% abgesackt. Die nächste Unterstützung befinde sich bei 11,80 NOK. Sollte auch diese Marke nicht halten, müssten die Anleger auf die massive Unterstützung am Jahrestief bei 10,50 NOK hoffen.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Nel.