ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (04.06.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Das Papier des norwegischen Unternehmens verliere weiter an Boden. Und das habe einen Grund: Die Großaktionäre F9 Investments und H2 Holding würden sich von Nel-Aktien zu 7,47 NOK (Norwegische Kronen; gut 0,76 Euro) trennen. Angesichts der Kursrally in den letzten Monaten sei dieser Schritt nachvollziehbar, dennoch belaste die Platzierung den Kurs der Nel-Aktie.Der langfristige Aufwärtstrend bei der Nel-Aktie sei absolut intakt, ein größerer Rücksetzer wie heute durch die Platzierungen sei eher als gesunde Korrektur zu werten. "Der Aktionär" habe mutigen Anlegern geraten, mit einem Abstauberlimit bei 0,75 Euro zu arbeiten. Ein Stopp bei 0,60 Euro sichere nach unten ab, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.06.2019)Börsenplätze Nel-Aktie: