Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,957 EUR +3,00% (26.08.2020, 08:47)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

19,945 Norwegische Kronen -5,92% (25.08.2020, 16:25)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (26.08.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Nel habe die Zahlen zum zweiten Quartal 2020 veröffentlicht und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Trotz der Corona-Pandemie habe der Wasserstoff-Pure-Player ein Umsatzwachstum von 21 Prozent verzeichnet. Dennoch hätten die Norweger im Berichtszeitraum abermals rote Zahlen geschrieben. Doch das sei kein Beinbruch.Die Umsätze seien gut 20 Prozent auf 148,6 Millionen Norwegische Kronen (14 Millionen Euro) geklettert, beim bereinigten EBITDA habe Nel einen Fehlbetrag von 22,3 Millionen Kronen (2,1 Millionen Euro) verzeichnet. Analysten hätten hingegen mit Erlösen von 128,7 Millionen Kronen sowie einen EBITDA-Verlust von 46,1 Millionen Kronen gerechnet.Besonders erfreulich habe sich der Auftragsbestand entwickelt. Dieser sei um satte 75 Prozent auf etwa eine Milliarde Kronen gestiegen. Per Ende Juni habe Nel über einen Cashbestand von mehr als 2,5 Milliarden Kronen verfügt.Investierte Anleger bleiben an Bord und setzen auf eine positive Kursreaktion nach dem Zahlenwerk, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Nel-Aktie. (Analyse vom 26.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link