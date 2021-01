Börsenplätze Nel-Aktie:



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (19.01.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Die Aktienexperten des Anlegermagazins "Der Aktionär" nehmen im aktuellen "Börsen.Briefing" die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Für den norwegischen Wasserstoff-Player habe in der vergangenen Woche eine Kooperation bei einem großen Düngemittel-Projekt in Spanien für Rückenwind gesorgt. Die gute Nachricht hätten viele Anleger genutzt, um ihre stolzen Gewinne der vergangenen Monate zu sichern.Die Nel-Aktie habe sich seit Ende Oktober von 16,50 NOK (Norwegische Kronen) in nur zehn Wochen auf 34,57 NOK am 8. Januar mehr als verdoppelt. Der Anstieg der v.a. im Heimatland Norwegen, aber auch in Deutschland sehr beliebten Aktie sie zu schnell erfolgt, die jüngste Korrektur habe den Wert bis nahe 30 NOK gedrückt.Dort seien nun offenbar neue Käufe erfolgt, ohne dass sich an der hohen Bewertung viel geändert habe. Im deutschen Handel sei die 3-Euro-Marke nur kurz unterschritten worden. Ein seit Oktober intakter Aufwärtstrend verlaufe derzeit bei 29 NOK bzw. 2,70 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link