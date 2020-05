Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,0815 EUR -3,35% (07.05.2020, 09:12)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

12,41 NOK -0,32% (06.05.2020)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (07.05.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Nel habe die Zahlen zum ersten Quartal 2020 veröffentlicht. Beim Umsatz verzeichne die Gesellschaft nur einen moderaten Anstieg und verpasse damit die Erwartungen deutlich, unter dem Strich schreibe die Gesellschaft wie erwartet rote Zahlen. Den langfristigen Ausblick bestätige das norwegische Wasserstoff-Unternehmen.Nel habe im Berichtszeitraum einen Umsatz von 126,5 Millionen Norwegische Kronen verbucht, was damit leicht über dem Wert des ersten Quartals 2019 (122,4 Millionen Kronen) gelegen habe. Analysten hätten indes mit einer dynamischen Steigerung der Erlöse auf 154 Millionen Kronen gerechnet.Beim bereinigten EBITDA habe Nel in etwa die Schätzung der Analysten getroffen. Die Gesellschaft habe einen Verlust von 41,7 Millionen Kronen verzeichnet, 40,4 Millionen seien prognostiziert worden. Dafür sei der Auftragsbestand deutlich um 46 Prozent auf 590 Millionen Kronen gestiegen.Gerade beim Umsatz hätten Anleger von Nel mehr erwarten können. Die Gesellschaft befinde sich allerdings in einer komfortablen finanziellen Situation, um sich der Gewinnschwelle sukzessive zu nähern, weiter in die Technologie zu investieren und die Corona-Pandemie ohne größere Turbulenzen zu überstehen.Investierte Anleger üben sich in Geduld und bleiben an Bord, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär". Die langfristigen Aussichten seien intakt. (Analyse vom 07.05.2020)