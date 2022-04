Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,616 EUR -1,97% (06.04.2022, 09:36)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

15,485 NOK -2,24% (06.04.2022, 09:22)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (06.04.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Förderung für ein Projekt von Iberdrola und Nel in Spanien: Die Europäische Investmentbank (EIB) und das spanische Kreditinstitut Instituto de Crédito Oficial (ICO) würden den Beteiligten insgesamt 88 Mio. Euro zur Verfügung stellen. Es handele sich dabei um eines der größten Wasserstoff-Vorhaben, das derzeit in Europa realisiert werde.Das Projekt werde dazu beitragen, die Energieversorgung der EU zu sichern, den Klimawandel zu bekämpfen und den sozialen Zusammenhalt zu fördern, heiße es in einer Pressemitteilung der EIB. Die finanziellen Mittel würden der Entwicklung einer Photovoltaik-Anlage mit einer Leistung von 100 Megawatt, einer Batterie mit 20 Kilowattstunden und einer Anlage zur Erzeugung von grünem Wasserstoff in Puertollano (Ciudad Real) dienen.Beim dafür notwendigen Elektrolyseur dürfte es sich um einen PEM-Elektrolyseur von Nel handeln. Im Januar 2021 habe das norwegische Untenrehmen nämlich einen Auftrag von Iberdrola für eine solche Anlage mit einer Leistung von 20 Megawatt im Gegenwert von 13,5 Mio. Euro erhalten.Die umfangreiche Förderung sei für Iberdrola und alle Projektbeteiligten wie Nel ein positives Signal und zeige, dass auch politische Entscheidungsträger auf europäischer Ebene das Thema Wasserstoff forcieren wollten. Dennoch brauche Nel mehr solcher Großaufträge, um die derzeitige Bewertung von rund 2,5 Mrd. Euro auf Dauer zu rechtfertigen. Investierte Anleger sollten den Stopp bei 1,25 Euro belassen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.04.2022)Börsenplätze Nel-Aktie: