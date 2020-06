Börsenplätze Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (19.06.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Das spektakuläre IPO von Nikola (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV) habe auch die Anleger von Nel elektrisiert. Schließlich seien die Norweger am US-Start-up beteiligt und das Unternehmen gelte als der wichtigste Partner."Insgesamt sind wir natürlich sehr glücklich darüber, dass es Nikola gelungen ist, Geld einzusammeln. Sie haben jetzt große, starke Investoren, darunter auch Fidelity. Mit der Entwicklung des Anteils von Nikola können sie sich ohne große Verwässerung mehr Geld beschaffen. Dass die Börsennotierung erfolgreich war, ist gut für die Branche, gut für Nikola und auch gut für uns. Der Erfolg unseres Kunden ist unser Erfolg. Wir haben etwa 1,1 Millionen Aktien mit einer Sperrfrist von sechs Monaten", so Jon André Løkke, CEO von Nel im Exklusiv-Interview mit dem AKTIONÄR.Der erfolgreiche Börsengang von Nikola verleihe auch der Nel-Aktie Rückenwind. Schließlich hätten die Amerikaner nun weitere liquide Mittel, um beispielsweise den Aufbau einer Wasserstoff-Infrastruktur voranzutreiben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link