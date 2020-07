Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nicht nur in der EU, sondern weltweit gebe es Wasserstoff-Initiativen, die dafür sorgen würden, dass dieses Thema tatsächlich prominent bleibe: Es werde Fördermittel geben und Infrastruktur aufgebaut werden (Fahrzeuge, Ladeinfrastruktur). Da komme Nel ins Spiel. Es werde darauf gehofft, dass Nel davon profitieren werde, und daneben auch darauf, dass weitere Aufträge von Nikola kommen könnten.Nach dem starken Anstieg von 1 auf 1,80 Euro sei die Nel-Aktie jetzt eher in einer Seitwärtsbewegung. Ein nächster Ausbruch nach oben scheint aber bei der Nel-Aktie nur eine Frage der Zeit, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 02.07.2020) HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nel-Aktie: