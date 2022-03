Börsenplätze Nel-Aktie:



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (14.03.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Aufgrund des Ukraine-Konflikts könnte die Transformation hin zu einer grünen Energiewelt einen weiteren Schub erhalten. Eine tragende Rolle dürfte dabei auch die Produktion von Wasserstoff einnehmen. Doch um die grüne Version des Energieträgers im großen Stil herzustellen, brauche es Elektrolyseure en masse, beispielsweise von Nel oder ITM Power . Jefferies rechne damit, dass die Kapazitäten bei weitem nicht ausreichen würden.Wie Recharge in Bezug auf die Jefferies-Prognose berichte, werde die weltweite Nachfrage nach Wasserstoff-Elektrolyseuren im Jahr 2030 etwa sechsmal höher sein als das verfügbare Angebot. Die Investmentbank rechne damit, dass bis Ende des Jahrzehnts mehr als 400 Gigawatt an Elektrolyseuren benötigt würden, aber bis dahin lediglich nur 79 Gigawatt hergestellt würden.Auf die mögliche dynamische Nachfragesteigerung hätten die Wasserstoff-Pure-Player Nel und ITM Power in den vergangenen Jahren mit Kapazitätsausweitungen reagiert. Beide Unternehmen würden planen, die Expansion in den kommenden Jahren fortzusetzen, sollte es der Markt verlangen. Aber auch Siemens Energy und thyssenkrupp möchten sich mit ihren Elektrolyse-Technologien ein gehöriges Stück vom Kuchen sichern.Wasserstoff-Aktien würden derzeit eine Renaissance an der Börse erleben. Es bleibe aber dabei: Einzelinvestments in Pure-Player seien nur für spekulativ ausgerichtete Anleger geeignet. "Der Aktionär" führt derzeit die Aktien von Nel, ITM Power und Hexagon Purus auf der Empfehlungsliste, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link