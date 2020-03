Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Die US-Tochter des norwegischen Unternehmens erhalte einen Zuschuss vom US-Energieministerium (DOE) für die Entwicklung eines neuartigen Elektrolyseur-Zellenstapels. Die Behörde unterstütze das Projekt mit finanziellen Mitteln von 1,85 Mio. USD. Der neue Zellenstapel solle eine Wasserstofferzeugung mit höherer Effizienz und zu niedrigen Kosten ermöglichen. Solche finanziellen Unterstützungen seien für Nel sehr wichtig, denn der Wasserstoff-Spezialist arbeite weiter auf Hochtouren, die Technologie effektiver und effizienter weiterzuentwickeln und damit konkurrenzfähiger zu machen.Nel sei in der Vergangenheit des Öfteren in den Genuss von Zuschüssen respektive Förderungen von Initiativen oder staatlichen Institutionen gekommen. Das spreche ganz klar für die aussichtsreiche Technologie des norwegischen Unternehmens. Im heutigen Handel könnte die spekulative Aktie von der Meldung und dem positiven Gesamtmarkt profitieren. Die langfristigen Perspektiven seien trotz der Coronavirus-Krise bei Nel intakt, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.03.2020)