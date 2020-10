Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,7065 EUR -7,46% (15.10.2020, 11:41)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

20,08 NOK +0,20% (14.10.2020, 16:25)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (15.10.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nel habe gestern über einen neuen Auftrag informiert. Die Nel-Aktie habe aufgesetzt und von 1,40 auf 1,92 Euro wieder nach oben weggedreht. Das sei wahnsinnig schnell gewesen, so der Aktienprofi. Deswegen sei es nach solchen Meldungen zu leichten Gewinnmitnahmen gekommen. Der Börsenexperte könne sich vorstellen, dass die Nel-Aktie wieder in den Bereich von 1,60 bis 1,65 Euro gehe. Langfristig ist Nel extrem spannend, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 15.10.2020)Die vollständige Analyse von Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Nel-Aktie: