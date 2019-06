Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,6005 EUR +1,95% (24.06.2019, 08:54)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

5,68 NOK -0,79% (21.06.2019, 16:25)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (24.06.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Bei dem Elektrolyse-Spezialisten drehe sich weiter alles um die Explosion einer Wasserstofftankstelle bei der norwegischen Hauptstadt Oslo. Nel bemühe sich, die genaue Ursache schnellstmöglich zu finden, um das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen und auch die stillgelegten Nel-Stationen wieder in Betrieb zu nehmen.Es werde bei dem norwegischen Titel volatil bleiben, in dieser Handelswoche könnte es neue Details geben. Ohnehin sei die Nel-Aktie nach dem brutalen Absturz für Trader interessanter geworden. Das erhöhe die Intensität der Schwankungen. Aktuell ringe die Aktie mit der wichtigen 200-Tage-Linie.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nel-Aktie: