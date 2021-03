Engagierte Anleger sollten den Stopp bei 1,90 Euro beachten, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.03.2021)



Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

2,151 EUR -2,45% (24.03.2021, 15:09)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (24.03.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.In der Wasserstoffindustrie herrsche aktuell ein sehr intensiver Wettbewerb. Die drohende Konsolidierung der Branche würden dabei nur die Unternehmen überstehen, die jetzt schon mit ihrem Produkt-Angebot auf eine große Nachfrage stoßen würden und fundamental auf gesunden Beinen stünden. Eines davon dürfte Nel sein.So habe Nel mit seinen Zahlen zum Q4/2020 überzeugt. Sowohl der Umsatz als auch der Auftragsbestand hätten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich zulegen können. Die Erlöse seien um 30 Prozent auf 229,1 Mio. Norwegische Kronen (22,4 Mio. Euro) gestiegen. Der Auftragsbestand habe sogar mit einem Plus von 90 Prozent auf 981,1 Mio. Kronen (95,8 Mio. Euro) nahezu verdoppelt werden können.Das Geschäft von Nel sei aktuell jedoch sehr kapitalintensiv, da das Unternehmen viel in den Ausbau der Kapazitäten und das Produktportfolio investiere. So würden sich auch die hohen Verluste des Unternehmens erklären. Zuletzt habe sich der Verlust beim EBITDA mit einem Minus von 96,2 Mio. Kronen (9,4 Mio. Euro) mehr als verdoppelt.Trotz der positiven Langfristaussichten von Nel sei bereits viel Zukunftsfantasie im Kurs eingepreist. Auch die Mehrheit der Analysten sei laut Bloomberg neutral (5) oder bearish (4) für die Aktie gestimmt. Allerdings würden auch ganze sieben Experten raten, den Titel zu kaufen. Das durchschnittliche Kursziel liege dabei bei rund 30 Norwegische Kronen (2,95 Euro), was immerhin über 30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau liege.Nach dem Überwinden der 200-Tage-Linie sehe das Chartbild wieder etwas besser aus. Bleibe es dabei, könnten neue Kaufimpulse bei der Nel-Aktie entstehen.