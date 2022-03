Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,4835 EUR +1,92% (04.03.2022, 09:35)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

14,715 NOK +0,86% (04.03.2022, 09:20)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (04.03.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.In den zurückliegenden Handelstagen habe sich die Nel-Aktie von ihren Tiefständen nach oben lösen können. Rückläufige Anleiherenditen und eine mögliche schnellere Transformation hin zu einer grünen Energiewelt hätten positive Impulse verliehen. Den Kursanstieg habe nun ein Insider genutzt, um sich von einem Aktienpaket zu trennen.Eine nahestehende Person von Finn Jebsen, der Mitglied des Direktoriums von Nel sei, habe am Donnerstag 260.000 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 15,05 Norwegische Kronen (1,53 Euro) veräußert. Nach der Transaktion würden Jebsen und mit ihm verbundene Personen nur noch 50.620 Stücke kontrollieren.Vor etwa zwei Wochen habe bereits der scheidende Nel-CEO Jon André Løkke eine Million Nel-Aktien verkauft. Eine Million weitere Papiere seien noch im Bestand des Managers.Mutige Anleger mit Weitblick können allmählich wieder erste Positionen aufbauen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Ein Stopp bei 1,15 Euro sichere nach unten ab. (Analyse vom 04.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link