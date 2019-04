Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (10.04.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.An der Kapitalerhöhung von Nel habe immenses Interesse bestanden. Das norwegische Unternehmen habe die Ausgabe von 12,5 Mio. neuen Aktien zu 5,45 NOK (Norwegische Kronen) geplant. Wie Nel gestern bekanntggegebn habe, sei die geplante Platzierung mit einem Angebot von über 41 Mio. Aktien deutlich überzeichnet. Das Anlegerinteresse bei Nel bleibe also hoch - wenige Tage vor der großen Show von Nikola Motor. Dann werde sich zeigen, ob Nikola Motor die hohen Erwartungen erfüllen könne. Klar sei auch, dass die Börse bei Nel auf weitere Aufträge vom US-Start-up spekuliere. In den letzten 52 Wochen habe sich der Aktienkurs verdoppelt, die Börsenbewertung betrage mittlerweile sportliche 730 Mio. Euro.Nel werde aktuell mit dem etwa zwölffachen Jahresumsatz für 2019 bewertet. Großaufträge seien schon fast Pflicht, um den Kursanstieg der letzten Wochen zu rechtfertigen. Umso spannender werde also bei der Nikola World, wie sich Nel der breiten Öffentlichkeit präsentiere und ob der norwegische Konzern potenzielle Folgeaufträge von Nikola Motor erhalten könne.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nel-Aktie: