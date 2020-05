Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



1,084 EUR +1,83% (13.05.2020, 16:43)



11,835 NOK -0,25% (13.05.2020, 16:25)



NO0010081235



A0B733



D7G



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (13.05.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Projektfortschritte, die diesjährige Hauptversammlung und der geplante Zusammenschluss von Nikola Motor mit der börsennotierten VectoIQ: Im Umfeld des Wasserstoff-Pure-Players Nel sei derzeit einiges los.Glomfjord Hydrogen, ein Joint Venture bestehend aus Nel, Greenstat und Meløy Energi, habe eine Absichtserklärung mit einem internationalen Partner (Air Liquide, namentlich im Tweet von Nel genannt) unterzeichnet. Das Gemeinschaftsunternehmen werde in Glomfjord die Produktion und Verflüssigung von grünem Wasserstoff im großen Maßstab entwickeln. Dieser solle dann zum Betrieb von Schiffen in Vestfjord eingesetzt werden.Am Mittwoch (13. Mai) habe Nel auch die diesjährige Hauptversammlung durchgeführt. Laut Nel seien alle Vorschläge vom anwesenden Grundkapital angenommen worden.Fortschritte beim Projekt in Norwegen und der bevorstehende Börsengang von Nikola Motor via Fusion seien ganz klar positiv für Nel zu werten. Im heutigen Handel schlage sich der Wasserstoff-Hot-Stock im Vergleich zum Gesamtmarkt wacker und könne sogar knapp ein Prozent an der Heimatbörse in Oslo zulegen.Es bleibt dabei: Nel zählt zu den spannendsten, wenngleich auch spekulativsten Wasserstoff-Storys auf dem internationalen Kurszettel, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.05.2020)