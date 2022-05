Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,4355 EUR +1,27% (30.05.2022, 14:11)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

14,50 NOK -0,68% (30.05.2022, 14:04)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (30.05.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alexandra Jarchau vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Im bisherigen Jahresverlauf hätten spekulative Wasserstoff-Titel wie Nel zum Teil herbe Kursverluste hinnehmen müssen. Zu Beginn der Handelswoche würden sie aber Zugewinne verbuchen. Die Aussichten für Wasserstoff würden stimmen - nicht zuletzt, weil konventionelle Energiequellen knapper würden.Der Ukraine-Krieg beschleunige den Trend hin zu Wasserstoff als Energieträger. Wasserstoff helfe Europa in der aktuellen Energiekrise zwar noch nicht, "mittel- und langfristig aber sehen wir eher noch mehr Momentum für Wasserstoffnutzung", habe Bernd Heid, Senior Partner bei der Unternehmensberatung McKinsey, der Deutschen Presse-Agentur gesagt.Wasserstoff werde schon deshalb schneller genutzt werden, "weil konventionelle Energie wie Öl und Gas verknappt und dadurch teurer wird", so Heid. Deutschland wolle wegen des Ukraine-Kriegs auch auf lange Sicht die Abhängigkeit von russischem Gas und Öl als Energieträger senken.Grüner Wasserstoff gewinne immer mehr an Bedeutung - zuletzt durch die Energiekrise in Europa. Das sollte mittel- bis langfristig Unternehmen wie Nel zugutekommen. Einzelinvestments würden aber spekulativ bleiben, so Alexandra Jarchau vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.05.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link