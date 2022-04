Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,5545 EUR +0,78% (01.04.2022, 14:22)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

15,135 NOK +1,24% (01.04.2022, 14:06)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (01.04.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Neuigkeiten vom norwegischen Wasserstoff-Player: Nel könne am Freitag gleich zwei Aufträge vermelden - einen aus Kanada, einen weiteren aus Polen. Doch die Auftragsgegenwerte seien einmal mehr überschaubar. Der große Wurf, gerade was Aufträge aus dem Bereich der Elektrolyseure angehe, sei erneut ausgeblieben.Nach Polen werde Nel an Biproraf, einem Unternehmen der Grupa Technologiczna ASE, eine Wasserstoff-Tankstelle liefern würden. Leichte und schwere Nutzfahrzeuge sollten damit betankt werden. Die Anlage bestehe demnach aus einem Stationsmodul und zwei Zapfsäulen. Einen Auftragsgegenwert habe Nel nicht genannt.Konkreter sei es hingegen beim kanadischen Auftrag: Für 1,5 Mio. USD sollten die Norweger eine weitere Wasserstoff-Tankstelle an die Hydrogen Technology & Energy Corporation (HTEC) liefern. HTEC habe bereits vor etwa einem Jahr bei Nel geordert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nel-Aktie: