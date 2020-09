Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

2,167 EUR -0,09% (03.09.2020, 09:06)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

22,50 NOK +4,51% (02.09.2020)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (03.09.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Stühlerücken: Während Adyen, Prosus, Pernod Ricard, Vonovia und Kone in den EURO STOXX 50 aufgenommen würden, gebe es auch Veränderungen in den hinteren Reihen. Ein Gewinner der Indexanpassungen sei die norwegische Nel. Die Aktie des Wasserstoff-Unternehmens werde fortan im STOXX 600 geführt. Das könnte neue Investoren anlocken.Im STOXX 600 würden sich - wie der Name schon vermuten lasse - die 600 größten börsengelisteten Unternehmen in Europa befinden. Dass Nel nun zu diesem Kreis gehöre, verwundere nicht. In den zurückliegenden drei Jahren habe das Unternehmen einen beeindruckenden Neubewertungsprozess durchlaufen. Einst im Aktienreport mit einer Marktkapitalisierung von 315 Millionen Euro vorgestellt, betrage diese nun 2,9 Milliarden Euro.Der Aufstieg in den STOXX 600 sollte neue Index-orientierte Fonds anlocken und damit die Investorenbasis bei den Norwegern stärken. Anders als bei anderen Wasserstoff-Unternehmen (Linde mit Einstieg bei ITM Power oder Bosch bei PowerCell) habe Nel keinen prominenten Großaktionär an der Seite. Das sei allerdings kein Beinbruch. Denn die Gesellschaft habe das jahrzehntelange Know-how und die Technologie, im Falle eines sektorübergreifenden Durchbruchs von Wasserstoff als ein Top-Gewinner hervorzugehen.Trotz der immensen Bewertung halten investierte Anleger an ihren Anteilen fest - aus charttechnischer Sicht steht der Wert kurz vor dem Sprung auf ein neues Rekordhoch, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link