Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (16.08.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Everfuel und Nel hätten einen langfristigen Exklusiv-Vertrag über die Lieferung von Wasserstoff-Stationen und Elektrolyseure geschlossen. Den potenziellen Wert des Deals beziffere Nel auf bis zu 100 Millionen Euro. Everfuel benötige zunächst acht Millionen Euro, um die ersten Aktivitäten zu finanzieren.Nel werde dabei 20 Prozent investieren, 80 Prozent steuere die E.F. Holding, die von Jacob Krogsgaard kontrolliert werde, bei.Das Wasserstoffbus-Projekt in Europa scheine endlich an Fahrt aufzunehmen. Erst Anfang Juni hätten sich Nel, Ballard Power, Hexagon Composites, Wrightbus, Ryse Hydrogen und Everfuel Europe im H2Bus-Konsortium zusammengeschlossen. Das Ziel der Neugründung sei klar: Hunderte Brennstoffzellen-Busse sollten in Europa auf die Straße kommen und zur Reduktion von Emissionen beitragen.Investierte Anleger sollten trotzdem an den Papieren festhalten und den Stopp bei 0,52 Euro beachten, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Neueinsteiger sollten klare Kaufsignale beim Wasserstoff-Hot-Stock abwarten. (Analyse vom 16.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link