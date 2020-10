Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,58 EUR +0,99% (27.10.2020, 11:03)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

17,11 NOK -7,11% (26.10.2020, 16:25)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (27.10.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Die Berichtssaison habe inzwischen richtig an Fahrt aufgenommen. Auch die kleineren Wasserstoff-Player würden sukzessive die Bücher zum Q3 öffnen. Der norwegische Anleger-Liebling Nel werde die Q3-Zahlen am 5. November publizieren.Im Schnitt werde mit einem Umsatz von 181 Mio. Norwegische Kronen (umgerechnet 16,6 Mio. Euro) gerechnet. Beim EBITDA würden die Analysten mit einem Verlust von 40,4 Mio. Kronen (Fehlbetrag von 3,7 Mio. Euro) rechnen.Am Donnerstag (29. Oktober) stehe allerdings erst ein anderes wichtiges Event an. Das Nel-Spin-off Everfuel strebe an den Merkur-Markt der Osloer Börse. Ein furioses IPO könnte der Nel-Aktie bereits im Vorfeld der Q3-Zahlen frische Impulse verleihen.Investierte Anleger sollten bei der Nel-Aktie dabei bleiben und die Position mit einem Stopp bei 1,20 Euro absichern, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link