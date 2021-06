Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,764 EUR -0,28% (16.06.2021, 16:08)



Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

17,66 NOK +0,89% (15.06.2021)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (16.06.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Für den Anlegerliebling Nel regne es in dieser Woche Komplimente. Am Dienstag habe die kanadische Bank RBC erklärt, dass die Norweger im Bereich des grünen Wasserstoffs klarer Marktführer seien. Am Mittwoch erhalte der Wasserstoff-Spezialist Lob von der Privatbank Berenberg. Die Nel-Aktie profitiere davon aber kaum.Berenberg habe sich erneut zu Nel geäußert, nachdem eine Ankündigung des US-Energieministeriums (DOE) öffentlich worden sei. Dabei gehe es um die Absicht der Behörde, die Produktionskosten für grünen Wasserstoff bis 2030 um 80 Prozent senken zu wollen.Aus diesem Grund halte Analyst James Carmichael an seinem "buy"-Rating mit einem Kursziel von 30 norwegischen Kronen (2,96 Euro) fest. Ausgehend vom aktuellen Kurs ergebe sich damit ein Kurspotenzial von 70 Prozent.Die Aktie von Nel tue sich im aktuellen Marktumfeld schwer. Es gebe zurzeit keine klare Tendenz, ob sich die Shortseller oder doch die ersten Schnäppchenjäger durchsetzen würden."Der Aktionär" bleibt bei seinem Kursziel von 2,50 Euro und dem Stopp bei 1,40 Euro. Mutige Anleger können angesichts der positiven Analystenkommentare einen ersten Fuß in die Tür stellen und beim Sprung über 1,85 Euro aufstocken, so Laurenz Föhn. (Analyse vom 16.06.2021)