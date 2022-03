Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (01.03.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In den letzten Handelstagen hätten Wasserstoff-Werte an der Börse eine Art Renaissance erlebt. Das amerikanische Kreditinstitut J.P. Morgan habe nun einzelne Titel aus der Branche erneut unter die Lupe genommen. Dazu würden auch die Aktien der Elektrolyse- beziehungsweise Wasserstoff-Spezialisten ITM Power und Nel gehören.Bei der Aktie des skandinavischen Vertreters Nel bleibe die Einschätzung unverändert bei "underweight", das Kursziel habe Patrick Jones allerdings leicht von 10,00 auf 11,40 Norwegische Kronen (umgerechnet 1,16 Euro) angehoben. Damit sehe der Analyst ein Downside-Potenzial von aktuell einem Viertel.Während das Votum für Nel unberührt bleibe, werde Jones für die Anteile von ITM Power optimistischer. In einer aktuellen Studie stufe er den Wasserstoff-Titel auf "overweight" hoch, das Kursziel werde um 60 auf 470 Britische Pence (5,65 Euro) angehoben. Das seien gut 40 Prozent Potenzial.