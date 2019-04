Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,682 EUR +1,16% (29.04.2019, 08:50)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

6,51 NOK +6,81% (26.04.2019, 16:25)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (29.04.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Die Kursentwicklung der Nel-Aktie sei in den vergangenen Monaten bärenstark. Mittlerweile bewerte die Börse das norwegische Unternehmen mit rund 820 Mio. Euro. Eine durchaus ambitionierte Bewertung. Nel gehöre aber die Zukunft, diese Meinung teile auch Norne Securities aus Norwegen. Die Analysten Karl Johan Molnes und Tomas Skeivys hätten eine neue Studie zur Nel-Aktie nach der Nikola World veröffentlicht und würden auch auf diesem Kursniveau noch reichlich Aufwärtspotenzial sehen. Sie hätten ihr Kursziel von 7 auf 11,95 NOK (Norwegische Kronen) erhöht. Das entspreche einem Kursziel von knapp 1,24 Euro.Dank der bullishen Analyse von Norne Securities habe die Nel-Aktie die Konsolidierungsphase beenden und ein neues Rekordhoch markieren. Investierte Anleger sollten weiter am Ball bleiben, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.04.2019)Börsenplätze Nel-Aktie: