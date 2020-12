Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

2,52 EUR +1,41% (23.12.2020, 15:41)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

26,73 NOK +0,13% (23.12.2020, 15:28)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (23.12.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Zuletzt sei die Sorge vor einer Korrektur nach dem starken Höhenflug der vergangenen Wochen groß gewesen. Die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel habe jedoch am gestrigen Dienstag das Mehrjahreshoch geknackt und führe auch heute ihre Rally fort. Das Chartbild habe sich dadurch wieder deutlich aufgehellt.Nachdem die Nel-Aktie am 30. November ein neues Mehrjahreshoch bei 2,48 Euro markiert habe, habe sie bis an die 2-Euro-Marke zurückgesetzt und von dort aus konsolidiert. Dabei sei der Kurs immer wieder an der Widerstandszone zwischen 2,39 und 2,42 Euro abgeprallt.Trotz des überkauften Stochastik-Werts sei die Aktie am gestrigen Dienstag stark ausgebrochen. Dabei habe sie die eben genannte Widerstandszone sowie die Hürde am alten Mehrjahreshoch durchbrochen. Auch heute sei der Titel deutlich im Plus und habe dabei ein neues Hoch bei aktuell 2,60 Euro markiert. Aufgrund dieser starken Kaufsignale sei auf kurze Sicht mit einer anhaltenden Aufwärtsbewegung bis zum 162%-Fibonacci-Retracement bei 2,71 Euro zu rechnen. Nach dieser Hürde würde dann die 3-Euro-Marke in den Fokus rücken.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link