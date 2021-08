Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (04.08.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nel werde in zwei Wochen sein Zahlenwerk für das zweite Quartal vorlegen. Im Vorfeld hätten sich Analysten der SpareBank zu Wort gemeldet, die die Aktien zum Verkauf empfehlen würden. Das Chartbild habe sich derweil massiv eingetrübt. Der Titel notiere jetzt an einer wichtigen Unterstützung, die bisher Schlimmeres verhindert habe.Dem aktuellen Update zufolge halte die SpareBank an ihrer Verkaufsempfehlung und dem Kursziel von 8,50 Norwegische Kronen (0,81 Euro) fest. Diese Einschätzung basiere unter anderem auf anhaltend hohe Iridiumpreise, die sich negativ auf die Margen bereits unterzeichneter PEM-Verträge auswirken würden. Außerdem seien Anpassungen des beizulegenden Zeitwerts an den Beteiligungen Everfuel und Nikola notwendig.Die Analysten seien sich zudem unsicher, ob Nel seine Position als Marktführer im Wasserstoffsektor aufrechterhalten könne. Dies liege am niedrigen Auftragseingang im zweiten Quartal 2021, weshalb die Analysten in ihren mittelfristigen Schätzungen weniger zuversichtlich seien.Seit Jahresbeginn habe die Nel-Aktie 45 Prozent an Wert eingebüßt. Nun sollte das Mehrmonatstief bei 15,85 Kronen als Unterstützung dienen. Werde diese Marke nachhaltig unterschritten, drohe ein weiterer Abverkauf."Der Aktionär" ist für die langfristigen Aussichten dennoch positiv gestimmt. Risikofreudige Anleger beachten aber unbedingt den Stopp bei 1,40 Euro, so Laurenz Föhn. (Analyse vom 04.08.2021)