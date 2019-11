Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Wie das Bundesministerium für Bildung und Forschung angekündigt habe, finde am Dienstag in Berlin die Stakeholder-Konferenz zur Nationalen Wasserstoffstrategie statt. Dabei dürfte vor allem "grüner Wasserstoff" im Fokus stehen, der aus erneuerbaren Energien gewonnen werden könne. Passende Technologien für den Produktionsprozess hätten unter anderem ITM Power und Nel im Angebot."Grüner Wasserstoff, also Wasserstoff, der durch Sonne und Wind erzeugt wird, ist der Energieträger der Zukunft. Er ist der Schlüsselbaustein für eine globale Energiewende", so Bundesministerin Anja Karliczek in einem "Handelsblatt"-Gastkommentar.Es werde spannend, welche Strategie die Bundesregierung verfolge. Klar sei: Für Elektrolyse-Spezialisten wie ITM Power oder Nel würden sich bei einer Umsetzung neue Chancen eröffnen.Nel und ITM Power seien bereit für die Zukunft, jetzt müssten die Unternehmen allerdings lukrative Aufträge einheimsen. Denn die Bewertungen seien inzwischen sportlich.Investierte Langfrist-Anleger sollten dennoch weiter an den Papieren festhalten, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.11.2019)