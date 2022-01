Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (25.01.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Viele Wasserstoff-Aktien seien im vergangenen Jahr ein Verlustbringer gewesen. Seit dem Höhenflug in der zweiten Jahreshälfte 2020, der Anfang 2021 sein Ende gefunden habe, sei die Luft raus. Für mehr als kurze Zwischenerholungen habe es bislang nicht gereicht.Laut dem Analysten Patrick Jones von der US-Bank J.P. Morgan könnte sich die Dürreperiode zumindest für einige Werte aber ihrem Ende zuneigen. Unterstützung erwarte der Analyst von der Rohstoffseite. Die hohen Preise für fossile Brennstoffe könnten dazu führen, dass Wasserstoff früher wettbewerbsfähig werde, als dies bislang erwartet werde, erkläre er. In vielen Anwendungen könne der Energieträger mittlerweile mit den traditionellen Brennstoffen mithalten.Doch damit nicht genug. Rückenwind könnte auch von der Politik kommen. Das gelte vor allem für China und die USA. Die Chinesen könnten eine nationale Wasserstoffstrategie in diesem Jahr ankündigen, was ein kräftiger Impuls für die Branche wäre, so Jones.Sei für Anleger also die Zeit gekommen, breit gefächert auf Wasserstoffaktien zu setzen? Nein, meine der Analyst. Zur Vorsicht rate er bei Anbietern von Elektrolyseuren wie Nel oder Green Hydrogen Systems . Trotz starkem Wachstum dürfte die Nutzung in der Industrie bis Mitte des Jahrzehnts unter 20 Prozent bleiben, womit die Gewinnschwelle in weite Ferne rücke. Beide Aktien stufe der Analyst mit "underweight" ein. Plug Power , Hyzon und Bloom Energy . In Asien würden die chinesischen CIMC und Sinohytec sowie die koreanischen Doosan Fuel Cell zu den Empfehlungen gehören. Für alle Werte laute die Einschätzung "overweight"."Der Aktionär" bleibe langfristig für den Wasserstoff-Sektor optimistisch gestimmt, zu den Favoriten würden zweifelsohne Plug Power und Nel gehören. Beide spekulativen Werte befinden sich allerdings derzeit nur auf der Watchlist, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.01.2022)(Mit Material von dpa-AFX)