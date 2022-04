Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,368 EUR -0,58% (29.04.2022, 13:50)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

13,355 NOK +2,14% (29.04.2022, 13:36)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (29.04.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Die Lage bei Tech-Aktien sei durchwachsen, da Anleger immer noch die Zinswende und die konjunkturellen Herausforderungen verdauen würden. Besonders starke Nerven würden momentan bei Wasserstoff-Titeln wie Nel benötigt. Anleger sollten den norwegischen Titel allerdings noch nicht abschreiben, denn die Perspektiven seien weiterhin aussichtsreich.Seit März befinde sich die Nel-Aktie auf Talfahrt und habe von ihrem Mehrmonatshoch bei 18,86 Norwegische Kronen (NOK) mittlerweile fast 30 Prozent verloren. Einen erheblichen Tagesverlust von sechs Prozent habe die Aktie am gestrigen Donnerstag erlitten, da der Rivale aus Schweden PowerCell mit teilweise bis zu minus 20 Prozent abgestürzt sei und andere H2-Titel wie Nel mit in die Tiefe gezogen habe.Es seien allerdings auch einige Argumente vorhanden, die weiterhin für die Nel-Aktie sprechen würden. Zum einen würden die Wasserstoff-Technologie weltweit immer mehr Befürworter finden und Nel besitze eine starke Marktposition. Außerdem werde durch den Krieg in der Ukraine das Tempo beim Ausbau nicht fossiler Energiequellen weiter beschleunigt.Die Nel-Aktie besitzt langfristig weiterhin viel Potenzial, jedoch zeugen die vergangenen Tage erneut von der hohen Volatilität und daher ist der Titel nur für risikofreudige Anleger geeignet, so Tim Temp von "Der Aktionär". Der Kursanstieg am heutigen Freitag sei ein erster Schritt, aber noch keine Entwarnung. Ein direkter Einstieg zwinge sich daher aktuell nicht auf, zunächst sollte sich der Preis stabilisieren und eine Bodenbildung vorhanden sein. Bis dahin gehöre die Nel-Aktie auf die Watchlist. (Analyse vom 29.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link