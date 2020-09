Börsenplätze Nel-Aktie:



1,9715 EUR -1,42% (11.09.2020, 14:14)



21,25 NOK -5,22% (10.09.2020)



NO0010081235



A0B733



D7G



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Verschnaufpause bei der Nel-Aktie sollte schon bald ein Ende nehmen. Der Mega-Deal des Partners Nikola mit General Motors habe die Aktie bereits in den letzten Tagen beflügeln können. Noch sei die Konsolidierung aber nicht aufgelöst worden. Die Charttechnik gebe nun jedoch Hinweise darauf, dass ein Ausbruch kurz bevorstehe.Im langfristigen Chart habe die Aktie eine steile Aufwärtsrally hingelegt. Seit Anfang Juni fehle der Schwung. Ausgehend vom Zwischentief bei 1,49 Euro und dem Mehrjahreshoch bei 2,19 Euro konsolidiere der Wert. In der Charttechnik sei dieser starke Anstieg mit darauffolgender Verschnaufpause als Wimpel-Formation bekannt und stehe für steigende Kurse.Durchbreche die Aktie die obere Begrenzungslinie bei rund 2,05 Euro und den Widerstand bei 2,19 Euro, sei mit einer Fortsetzung des Trends zu rechnen. Rechnerisch seien dann Kurse bis 2,85 Euro möglich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link