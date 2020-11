Börsenplätze Nel-Aktie:



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (10.11.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Die Elektrolyse-Technologien von Nel kämen nicht nur in wichtigen Industrien wie dem Stahl- oder Düngemittelsektor zukünftig zum Einsatz, sondern auch in atombetriebenen U-Booten. Hierbei würden Elektrolyseur-Stacks der Norweger für die Sauerstoffproduktion für die Besatzung sorgen. Nel habe nun weitere Aufträge verbuchen können.Nel habe Aufträge von der Raytheon-Tochter Collins Aerospace im Gesamtgegenwert von mehr als 5,4 Millionen Dollar erhalten. Die Order würden auf einem Exklusiv-Vertrag zwischen den beiden Unternehmen basieren."Wir sind sehr stolz darauf, mit unserem Partner Collins Aerospace und der U.S. Navy bei dieser missionskritischen Anwendung der PEM-Elektrolyse zusammenzuarbeiten. Dieser neue Auftrag zeigt den anhaltenden Erfolg unserer erstklassigen Fertigungs- und Qualitätssysteme sowie die Zuverlässigkeit unserer branchenführenden PEM-Elektrolyse-Technologie", so Steve Szymanski, Vizepräsident Sales & Marketing bei Nel Hydrogen US. Im ersten Halbjahr 2020 habe Nel bereits Aufträge für Navy-Stacks im Gegenwert von 3,7 Millionen Dollar verbucht.Investierte Anleger bleiben dabei, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Das Stopp-Limit sollte bei 1,20 Euro platziert werden. (Analyse vom 10.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link