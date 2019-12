Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,884 EUR +1,61% (30.12.2019, 12:19)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

8,76 NOK +2,52% (27.12.2019)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (30.12.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe."Der Aktionär" habe vor einem Jahr in der Ausgabe 01/2019 die Aktie von Nel als Favoriten für 2019 vorgestellt. Ausgehend vom Empfehlungskurs bei 0,46 Euro habe der Wasserstoff-Hot-Stock zwischenzeitlich auf exakt einen Euro steigen können. Insiderverkäufe und der Vorfall an einer Wasserstofftankstelle bei Oslo hätten die Nel-Aktie daraufhin massiv einbrechen lassen.Mit Blick auf das Jahr 2019 lasse sich konstatieren: Nel-Aktionäre hätten starke Nerven gebraucht. Abgesehen vom Zwischenfall bei Oslo liege hinter dem Wasserstoff-Unternehmen ein erfolgreiches operatives Jahr. Viele Aufträge und Projekte habe Nel einheimsen können.Nel stelle die Weichen für die Zukunft. In vielen spannenden, aussichtsreichen Anwendungsbereichen für Wasserstoff hätten die Norweger Aufträge ergattern können. Dass Yara, Engie, Shell und Co auf Nel setzen würden, spreche für das Know-how und die Technologie.Zuletzt habe Nel wieder mit einem anhaltend positiven Newsflow geglänzt. Das Vertrauen der Anleger scheine nach der aufgeklärten Explosion an der Wasserstoff-Tankstelle bei Oslo zur Jahresmitte 2019 endgültig zurückzukehren.Die Nel-Aktie habe die 200-Tage-Linie verteidigen und sich vom Langfrist-Trend wieder nach oben absetzen können.Investierte Anleger halten unverändert an den Papieren fest, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Für Trader werde es interessant, wenn der Wasserstoff-Hot-Stock das November-Hoch bei 8,91 Norwegische Kronen aus dem Weg räumen könne. Im Anschluss wäre der Weg in Richtung 2019er Hoch bei 9,78 Kronen geebnet. (Analyse vom 30.12.2019)