Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nel cancele die Aktien-Offerte. Zuvor hätten die Norweger neue Papiere zum Preis von 18,45 Norwegischen Kronen emittieren wollen. Aufgrund des starken Kursverfalls in den vergangenen Handelstagen werde dies nun doch nicht geschehen. Auch für Anleger, die zuvor von ihrem Bezugsrecht Gebrauch gemacht hätten, habe dies Folgen.Nel-Aktionäre hätten derzeit wenig Grund zur Freude: Gegenüber dem Monatsanfang habe die Aktie rund 23 Prozent an Wert verloren und notiere aktuell bei 17,15 Norwegischen Kronen. Hauptgrund für den starken Kursverfall sei, neben einem allgemein schwachen Börsenumfeld, die Short-Attacke beim Partner Nikola gewesen.Wegen des niedrigen Aktienkurses sehe sich der Verwaltungsrat von Nel nun dazu gezwungen, das Angebot für den Bezug neuer Aktien zu annullieren. Dieses habe zuvor die Ausgabe von 10.840.109 neuen Aktien zum Preis von 18,45 Norwegischen Kronen vorgesehen. Aktionäre, die bereits von ihrem Bezugsrecht Gebrauch gemacht hätten, würden somit ebenfalls keine neuen Papiere erhalten.Anleger, die bereits investiert sind, bleiben an Bord und beachten den Stoppkurs bei 1,20 Euro, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link