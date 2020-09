Börsenplätze Nel-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im Sog der Vorwürfe gegen Nikola gerate auch die Aktie des Wasserstoff-Partners Nel kräftig unter die Räder. Kein Wunder, sei das amerikanische Start-up der wohl wichtigste Einzelkunde der Norweger. Auf Anfrage des "Aktionär" melde sich Nel-Chef Jon André Lokke zu den jüngsten Ereignissen und der Partnerschaft mit Nikola zu Wort.Das Nikola-Management versuche, die Vorwürfe zu entkräften. Inzwischen habe sich auch die US-Börsenaufsicht SEC eingeschalten und überprüfe den Fall. "Ich habe keine Zeit für den Bericht aufgewendet und möchte mich dazu nicht äußern", so Nel-Chef Løkke zum "Aktionär". "Aber generell haben wir eindeutig eine andere Meinung von Nikola."Klar sei: Nel stehe auch aufgrund der Vorwürfe gegen Nikola erheblich unter Druck. Denn in der Bewertung des norwegischen Unternehmens seien schon einige Vorschusslorbeeren eingepreist. Nikola wolle schließlich in den kommenden Jahren eine flächendeckende Wasserstoff-Infrastruktur in Nordamerika aufbauen - Nel gelte hierbei als einer der Ausrüster des US-Start-ups.Investierte Anleger bewahren die Nerven und bleiben mit einem Stopp bei 1,20 Euro investiert, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link