Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,70 EUR +1,92% (08.06.2020, 22:26)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

17,735 NOK -0,73% (08.06.2020, 16:25)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (08.06.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Es sei unglaublich: Erst vor wenigen Tagen sei Nikola der Sprung auf das Börsenparkett via Fusion mit VectoIQ geglückt. Im heutigen Handel lege die Aktie des Nel-Partners über 60% zu. Das Interesse an der Story sei immens hoch, die Fantasie scheine grenzenlos. Anleger sollten jedoch dem Wert nicht hinterherlaufen. Das Rückschlagsrisiko sei einfach zu groß.Die Nikola-Aktie sei seit heute an deutschen Börsen respektive Handelsplätzen verfügbar. Anleger sollten aber auf dem aktuellen Niveau nicht zugreifen. Das Risiko eines Rücksetzers sei trotz genialer Story aufgrund der extremen Bewertung hoch, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.06.2020)Börsenplätze Nel-Aktie: