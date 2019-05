Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (13.05.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß, Leitender Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Der positive Newsflow der vergangenen Wochen treibe das Papier des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten scheinbar unaufhaltsam in die Höhe. Am Montag markiere die Nel-Aktie ein weiteres Allzeithoch. Mit dem starken Kursanstieg sei nun aber die Sorge der Anleger vor einer Korrektur verbunden. Tatsächlich würden verschiedene technische Indikationen darauf hindeuten, dass das Papier etwas heiß gelaufen und eine Verschnaufpause überfällig sei.Nel biete alles, wovon Anleger träumen würden: eine klasse Story, Wachstum und einen Kurschart wie aus dem Bilderbuch. Ob Anleger auf Gewinnmitnahmen setzen oder eine denkbare Korrektur aussitzen würden, sei eine Frage des persönlichen Geschmacks. Wer noch nicht investiert sei, känne einen Rücksetzer abwarten und dann zugreifen, so Martin Weiß, Leitender Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.05.2019)Börsenplätze Nel-Aktie: