Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (19.01.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Lage beim einstigen Börsenhighflyer Nel werde immer bedrohlicher. Auch am Mittwoch, in einem überwiegend freundlicheren Gesamtmarkt, verliere der Kurs weiter an Boden. Die Aktie nähere sich damit weiter einer wichtigen Unterstützung. Spätestens hier sollte die Nel-Aktie wieder nach oben drehen.In Euro umgerechnet liege diese wichtige Unterstützung bei 1,20 Euro. Am Mittwoch habe Nel bereits bei 1,25 Euro notiert, sich aber wieder etwas von den Verlusten erholen können.Sollte dieses Auffangbecken aber nachhaltig unterschritten werden, würden weitere Kursverluste drohen. Die nächste signifikante Unterstützung finde man erst wieder im Jahr 2020 bei rund einem Euro. Vom aktuellen Niveau aus wäre das ein abermaliger Abschlag von rund 20 Prozent.Interessierte Anleger sollten abwarten, ob die Unterstützung bei 1,20 Euro hält, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär" zur Nel-Aktie. (Analyse vom 19.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link