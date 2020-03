Wien (www.aktiencheck.de) - Der US-Senat verabschiedete gestern einstimmig das 2 Billionen US-Dollar umfassende Hilfspaket, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Uneinigkeit herrsche derweil in Asien vor. Würden sich die chinesischen Märkte etwas im Minus befinden, würden die übrigen Börsenbarometer teils deutlich zulegen. Die vorbörslichen Indikatoren würden für Europa einen negativen Start in den Handelstag ankündigen.Nach deutlichen Anstiegen in den Tagen zuvor gehe es für den Goldpreis erstmals wieder bergab. Der Ölpreis schließe sich dieser Entwicklung an und notiert ebenfalls tiefer. (26.03.2020/ac/a/m)