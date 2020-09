Auch die steigende Zahl der COVID-19-Neuinfektionen habe die Marktstimmung belastet. Mehrere europäische Länder, darunter Spanien und das Vereinigte Königreich, würden erwägen, neue Beschränkungen einzuführen. Der britische Premierminister Boris Johnson habe am Montag über einen zweiten nationalen Lockdown nachgedacht, da ein sich beschleunigender Ausbruch des Coronavirus eine wirtschaftliche Erholung erschwere und Millionen Menschen in die Isolation zurückzuschicken gedroht habe. Der Financial Times zufolge habe die EZB unterdessen eine Überprüfung ihres Pandemie-Anleihekaufprogramms eingeleitet.



Die Tochtergesellschaft TRATON SE (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) von Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) habe kürzlich ihr Angebot für den Kauf des Lkw-Herstellers Navistar NAV (ISIN: US63934E1082, WKN: 886965, Ticker-Symbol: IHR) aus Illinois von 35 Dollar im Januar 2020 auf 43 Dollar pro Aktie erhöht. Navistar habe das überarbeitete Angebot jedoch mit der Begründung zurückgewiesen, dass dieses zu niedrig sei.



Die Aktie der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) sei um mehr als 5% gefallen, da dem BuzzFeed-Bericht zufolge die Schwachstellen der Bank in Bezug auf die Geldwäsche in den Führungsetagen der Bank bekannt gewesen seien.



Fresenius Medical Care (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF), der weltweit führende Anbieter von Dialyseprodukten und -dienstleistungen, habe in der vergangenen Woche den Start des ersten "World Patient Safety Day" bekanntgegeben. Ziel der Initiative sei es, das Bewusstsein für die Bedeutung ultrareiner Dialyseflüssigkeit für die sich entwickelnden Volkswirtschaften im asiatisch-pazifischen Raum zu schärfen. (21.09.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In der ersten Börsensitzung der Woche kann man eine Risikoaversion beobachten, wobei Bankaktien zu den schlechtesten Werten gehören, so die Experten von XTB.BuzzFeed News und das International Consortium of Investigative Journalists habe einen Bericht veröffentlicht, der auf durchgesickerten Dokumenten basiere und der offenbare, dass mehrere große Banken, darunter die HSBC (ISIN: GB0005405286, WKN: 923893, Ticker-Symbol: HBC1, London: HSBA, Nasdaq OTC-Symbol: HBCYF) und Standard Chartered (ISIN: GB0004082847, WKN: 859123, Ticker-Symbol: STD, London: STAN, Nasdaq OTC-Symbol: SCBFF), über fast zwei Jahrzehnte hinweg große Summen illegaler Gelder überwiesen hätten.