Hannover (www.aktiencheck.de) - Am gestrigen Sonntag starteten die Sitzungen des Nationalen Volkskongresses in Peking, so die Analysten der Nord LB.



Im Rahmen des jährlich abgehaltenen Treffens würden üblicherweise die wirtschaftspolitischen Zielvorgaben für das laufende Jahr bekannt gegeben. Premierminister Li Keqiang habe im Rahmen des Arbeitsberichts der Zentralregierung unter anderem die neue BIP-Wachstumsvorgabe für 2017 bekannt gegeben. Demnach solle die weltweit zweitgrößte Volkswirtschaft im laufenden Jahr noch um "ungefähr 6,5%" wachsen (Vorjahresziel: 6,5% bis 7,0%). Bemerkenswert sei in diesem Zusammenhang der Zusatz: "oder höher, wenn es praktisch möglich ist". Damit scheine der Faktor Stabilität wieder eine sehr bedeutende Rolle zu spielen. Das habe auch Implikationen für die Dynamik in Bezug auf andere Ziele. Insofern sollte sich für das laufende Jahr nicht auf ein allzu rasantes Tempo beim Abbau der Überkapazitäten oder beim Kampf gegen Assetpreisblasen eingerichtet werden. (06.03.2017/ac/a/m)







