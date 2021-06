Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Erdgaspreise in den Vereinigten Staaten befinden sich auf dem höchsten Stand seit zweieinhalb Jahren, so die Experten von XTB.Außerdem würden die Wettervorhersagen auf eine heiße Sommerperiode hindeuten. Dies sollte zu einer erhöhten Nachfrage nach Elektrizität führen, und viele Kraftwerke in Europa und den Vereinigten Staaten würden Erdgas als Brennstoff verwenden. Interessanterweise würden sich die Erdgasvorräte in Europa für den genannten Zeitraum auf dem niedrigsten Stand seit über einem Jahrzehnt befinden. Die europäischen Preise würden ein 13-Jahres-Hoch erreichen.NatGas habe den höchsten Stand seit Januar 2019 erreicht. Interessanterweise würden die saisonalen Muster darauf hindeuten, dass man möglicherweise ein lokales Tief beobachte. Die spekulative Positionierung sei negativ. Auf dem Erdgasmarkt sei eine signifikante Backwardation zu erkennen, daher würden Rollover die Preise nach unten drücken. Eine signifikante, kurzfristige Nachfrage sei bei zahlreichen Rohstoffmärkten zu beobachten. (28.06.2021/ac/a/m)