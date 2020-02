Tradegate-Aktienkurs Nanogate-Aktie:

12,40 EUR +3,33% (13.02.2020, 13:57)



ISIN Nanogate-Aktie:

DE000A0JKHC9



WKN Nanogate-Aktie:

A0JKHC



Ticker-Symbol Nanogate-Aktie:

N7G



Kurzprofil Nanogate SE:



Nanogate (ISIN: DE000A0JKHC9, WKN: A0JKHC, Ticker-Symbol: N7G) ist ein international führendes, integriertes Systemhaus für Hochleistungsoberflächen. Die Unternehmensgruppe mit Sitz in Göttelborn (Saarland) ermöglicht die Programmierung und Integration von zusätzlichen Funktionen (z.B. antihaftend, kratzfest, korrosionsschützend) in Materialien und Oberflächen. Getreu dem Claim "A world of new surfaces" erschließt Nanogate für Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen die vielfältigen Möglichkeiten, die sich aus multifunktionalen Oberflächen auf Basis neuer Materialien ergeben.



Nanogate stellt seinen Kunden technologisch und optisch hochwertige Systeme zur Verfügung. Dazu nutzt das Unternehmen sein umfangreiches Know-how bei innovativen Werkstoffen, inklusive der vorhandenen Kompetenzen bei Nanomaterialien, -oberflächen und -strukturen. Ziel ist es, Produkte und Prozesse der Kunden durch Hochleistungsoberflächen zu verbessern sowie Umweltvorteile zu erzielen. Der Konzern konzentriert sich auf die vier Branchen Automobil/Transport, Maschinen-/Anlagenbau, Gebäude/Interieur und Sport/Freizeit sowie die strategischen Wachstumsfelder Advanced Polymers und Advanced Metals. Nanogate verfügt über eine einzigartige und langjährige Material- und Werkstoff-Kompetenz, kombiniert mit einem umfangreichen und erstklassigen Prozess- und Produktions-Know-how.



Als Systemhaus bietet Nanogate die gesamte Wertschöpfungskette vom Rohstoffeinkauf über die Synthese und Formulierung von Materialsystemen bis hin zur Veredelung und Produktion der Oberfläche. Dabei fokussiert sich der Konzern vor allem auf Beschichtungen von Kunststoffen und Metallen bei allen Oberflächentypen (zwei- und dreidimensionale Komponenten) in hoher optischer Qualität. Werttreiber sind die internationale Markterschließung, die Entwicklung neuer Anwendungen für die strategischen Wachstumsfelder Advanced Polymers (innovative Kunststoffe, z.B. Glazing) und Advanced Metals (innovative Metallveredelungen, vor allem Energieeffizienz) sowie externes Wachstum. Überdies will Nanogate mittelfristig einen erheblichen Umsatzanteil mit umweltfreundlichen Systemen und Prozessen sowie Cleantech-Anwendungen erzielen.



Die Nanogate-Gruppe verfügt über erstklassige Referenzen (beispielsweise Airbus, Audi, August Brötje, BMW, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte, Daimler, FILA, Jaguar, Junkers, Porsche, Volkswagen). Mehrere hundert Projekte wurden bislang in der Serienproduktion gestartet. Außerdem bestehen strategische Kooperationen mit mehreren internationalen Konzernen. Zu Nanogate zählen die Nanogate Industrial Solutions GmbH, die Eurogard B.V., die Nanogate Textile & Care Systems GmbH, die Nanogate Glazing Systems B.V., die Vogler GmbH sowie Mehrheitsbeteiligungen an der GfO Gesellschaft für Oberflächentechnik AG und der Plastic-Design GmbH. (13.02.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - Nanogate-Aktienanalyse von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Nanogate SE (ISIN: DE000A0JKHC9, WKN: A0JKHC, Ticker-Symbol: N7G).Mit der Meldung, dass der Gründer und langjährige Vorstandsvorsitzende der Gesellschaft, Ralf Zastrau, zum Ende des Quartals sein Amt niederlegen werde, habe Nanogate für eine handfeste Überraschung gesorgt. Angesichts der prägenden Rolle, die Herr Zastrau für die bisherige Entwicklung von Nanogate gespielt habe, stelle dieser Schritt eine große Zäsur dar, was sich auch an der Börse in hohen Kursabschlägen bemerkbar mache. In der Ad hoc-Meldung spreche Nanogate von privaten Gründen und habe dies auch auf Nachfrage klar bestätigt und mit dem Verweis auf die weiterhin gute Arbeitsatmosphäre in den Führungsgremien bekräftigt. Auch wolle Herr Zastrau zukünftig im Rahmen seiner zeitlichen Möglichkeiten dem Vorstand in beratender Funktion zur Seite stehen. Dieser solle zukünftig aus Götz Gollan (CFO) und Robert Wittmann (COO) bestehen. Da sich Nanogate entsprechend der aktuellen Strategie nun vor allem auf organisches Wachstum und auf die Erreichung und Sicherstellung eines hohen Grades an operativer Exzellenz konzentrieren wolle, sehe sich das Unternehmen mit dieser Aufstellung dafür ausreichend gewappnet.Abseits des CEO-Rücktritts habe Nanogate in den letzten Wochen tatsächlich mehrere Fortschritte erreichen können. Dazu gehörte die Einigung mit den Banken über die Aussetzung der Covenants für das Jahr 2019, der erfolgreiche Serienanlauf für mehr als 40 Produkte in den USA und nicht zuletzt der Ende Januar akquirierte 100-Mio.-Euro-Auftrag eines deutschen Premiumherstellers für die Lieferung von Front-Panelen, die in Elektrofahrzeugen den Kühlergrill ersetzen und somit das Design der Fahrzeuge maßgeblich prägen werden, so der Analyst von SMC Research. Operativ scheine sich Nanogate somit auf einem guten Weg zu bewegen, weswegen der Analyst dem von ihm unterstellten Gesundungsszenario weiter eine hohe Wahrscheinlichkeit beimesse.Dennoch belässt Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, das Urteil trotz des hohen Kursziels (25,30 Euro) noch solange auf "hold", bis eine Verbesserung der Verschuldungssituation absehbar ist. (Analyse vom 13.02.2020)Börsenplätze Nanogate-Aktie:XETRA-Aktienkurs Nanogate-Aktie:12,45 EUR +3,75% (13.02.2020, 13:50)